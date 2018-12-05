Назван топ-10 лучших фильмов 2018 года

Вашингтон, 5 декабря. Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов текущего года. Рейтинг публикует сайт организации.

В список вошли музыкальная драма «Звезда родилась» Брэдли Купера, фантастический боевик «Черная пантера» Райна Куглера и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Критики также включили в топ-10 хорор Джона Красински «Тихое место», картину Бо Бернэма «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черного клановца» Слайка Ли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Зеленую книгу» Питера Фаррелли и «Дневник пастыря» Пола Шредера.

Отдельно в AFI отметил картину мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Фильм рассказывает о жизни обеспеченной семьи в Мексике начала 70-х годов прошлого века.

Ранее национальный комитет кинокритиков в США назвал картину Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года, сообщает Газета.ru. Лучшим актером назван Вигго Мортенсен, актрисой — певица Леди Гага.