Киев ждет от Запада не слов, а конкретных действий — Порошенко

Нью-Йорк, 5 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву нужны не слова, а конкретные действия стран Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Под «действиями» Порошенко подразумевает и введение дополнительных антироссийских санкций, и военное присутствие НАТО в Азовском море.

О степени своей удовлетворенности поддержкой Запада руководитель Украины рассказал в эфире телеканала Bloomberg. Порошенко сообщил, что признателен иностранным партнерам, но, по его мнению, одних заявлений — мало.

«Различные жесткие высказывания — это, определенно, мощная поддержка Украины. Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин — действует», — высказался президент.

По словам Порошенко, «действовать — не значит начинать войну». Руководитель Украины призвал «наказать» Россию иными доступными способами и в очередной раз пригласил корабли НАТО в Азовское море, чтобы «защитить» Украину.

«Действовать — это значит новый пакет санкций против России, возможно, под названием «азовские санкции», безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном и, возможно, в Азовском море», — уточнил Порошенко.

Кроме того, украинский президент поведал, что ситуация в Керченском проливе и последующее введение Киевом военного положения не сказались на экономической ситуации в стране.

«У нас стабильная банковская система, у нас стабильный валютный курс», — заверил Петр Порошенко.

Вместе с тем, как сообщает «Газета.ру», уже на следующий день после инцидента в Керченском проливе курс гривны снизился по отношению к доллару, а аналитики заявили, что в случае дальнейшей эскалации фондовая биржа страны может обвалиться, а стоимость облигаций вернется к двузначной отметке.

Напомним, Керченский инцидент произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ после целого ряда предупреждений и многочасового преследования были вынуждены задержать корабли вместе с экипажами. В Киеве незамедлительно заявили о «российской агрессии», после чего в ряде регионов страны было введено военное положение.

В Москве объявили действия Украины провокацией, подчеркнув, что пограничные силы РФ действовали в полном соответствии с законом и поставленной задачей по охране государственной границы.