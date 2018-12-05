Сирия: вооруженные силы САР ликвидировали около 20 боевиков ИГ к востоку от Хомса
Дамаск, 5 декабря. Подразделения сирийской армии ликвидировали 23 боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) в пустыне к востоку от города Хомс.
О проведении успешной операции против террористов ИГ1 (запрещена в РФ) сообщает сирийский телеканал Ikhbariya.
«Отряды правительственной армии ликвидировали 23 боевиков из остатков ИГ и уничтожили два их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания», — заявили в эфире телеканала.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики уничтожили более 270 боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.