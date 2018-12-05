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Сирия: вооруженные силы САР ликвидировали около 20 боевиков ИГ к востоку от Хомса

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Сирия: вооруженные силы САР ликвидировали около 20 боевиков ИГ к востоку от Хомса

Дамаск, 5 декабря. Подразделения сирийской армии ликвидировали 23 боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) в пустыне к востоку от города Хомс.

О проведении успешной операции против террористов ИГ1 (запрещена в РФ) сообщает сирийский телеканал Ikhbariya.

«Отряды правительственной армии ликвидировали 23 боевиков из остатков ИГ и уничтожили два их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания», — заявили в эфире телеканала.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики уничтожили более 270 боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Терехов
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