Вице-адмирал США заявил, что НАТО нашло ключи к обороне России в Калининграде и Крыму

Вашингтон, 5 декабря. Глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО нашло ключи к обороне России в Калининграде и Крыму, но не назвал их. Об этом сообщает Business Insider.

Льюис отметил, что Россия непрерывно расширяет систему блокирования доступа к стратегически важным районам иностранных войск. Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес ранее также заявлял, что потенциал РФ в блокировании доступа к стратегически важным пунктам не равномерен в различных регионах. Но в Калининграде и Крыму он наиболее существенен.

Военный отметил средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также размещенные в этих регионах контингенты личного состава. По мнению Ходжеса, с учетом российских средств радиоэлектронной борьбы и радаров возможности сил НАТО для передвижений в Крыму и Калининграде могут быть сильно ограничены.

Вице-адмирал Эндрю Льюис считает, что НАТО имеет представление, как бороться с такой тактикой российских войск.

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — заявил Льюис.

Он подчеркнул, что члены блока уделяют вопросу пристальное внимание на протяжении многих лет и смогли добиться «серьезного прогресса».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ощутимо нарастил присутствие в Черноморском акватории, сообщает телеканал «360». По его словам, НАТО намерено сохранить свое присутствие в регионе.