Киев, 5 декабря Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал встречу президента страны Петра Порошенко с родственниками моряков, задержанных в Керченском проливе.

Во время встречи Порошенко заявил, что Россия должна освободить моряков и «прекратить агрессию». По его словам, украинские военные корабли выполняли «стандартную задачу по передислокации и ротации».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал встречу Порошенко с родственниками задержанных моряков «показным лицемерием». По его мнению, украинский президент «мечтал сделать из моряков новую «Небесную сотню».

«Порошенко, сам пославший украинских моряков на провокацию в Азовском море и мечтавший сделать из них новую «Небесную сотню», теперь встречается с их родственниками и говорит о «гордости» и «благодарности», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Ранее Азаров призвал соотечественников «не путать защиту Порошенко с защитой Родины». Он подчеркнул, что на Украине разворачивается мощная «антироссийская истерия».

«Провокация в Керченском проливе и введение военного положения – это не в интересах Украины, а в интересах Порошенко», —подчеркнул Азаров.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу и были задержаны. Суд в Симферополе поместил украинских моряков под стражу на два месяца. Их обвиняют в нарушении государственной границы.

Сразу после инцидента Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение. Украинский юрист Андрей Портнев объяснил действия Порошенко желанием любой ценой удержаться у власти.

«Озвученное властью предложение о введении военного положения — дешевая попытка сорвать президентские выборы», — рассказал Портнев в беседе с журналистами «Страны».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев организовал провокацию в Керченском проливе накануне президентских выборов на Украине, которые пройдут весной 2019 года.

По словам Путина, Порошенко нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов из оппозиции. Российский президент обратил внимание на низкий рейтинг Порошенко, заявив, что у украинского президента «есть шансы не пройти даже во второй тур».