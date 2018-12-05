Специальная следственная группа ООН по преступлениям ИГ начнет работу в Ираке в начале 2019 года

Нью-Йорк, 5 декабря. В Ираке в начале 2019 года начнет работать следственная группа ООН по вопросам ответственности запрещенной в России террористической организации ИГ1 (ЮНИТАД). Об этом заявил специальный советник генсека организации и глава группы Карим Асад Ахмад Хан.

«В настоящее время следственная группа надеется продолжить подготовку в Ираке в целях начала следственных действий в начале 2019 года», — сообщил Хан​​​.

Глава группы отметил, что в Ираке ремонтируют помещения и осуществляется поставка необходимого оборудования.

Резолюция 2379 о создании следственной группы по расследованию совершенных ИГ преступлений была принята Совбезом ООН 21 сентября прошлого года. ЮНИТАД должна призвать террористов к ответственности за совершенные в Ираке преступления. Также группа призвана содействовать привлечению к ответственности виновных в совершенных террористической организацией преступлениях во всем мире.

Борьба с террористами ИГ продолжается не только в Ираке. В Сирии правительственные войска ликвидировали более 270 членов террористической группировки в провинции Эс-Сувейда, сообщает телеканал «360». При наступлении у террористов изъято большое количество оружия, в том числе американские тяжелые противотанковые ракетные комплексы.

1 Организация запрещена на территории РФ.