«Желтые жилеты» и Макрон осознали ошибочность Парижского соглашения — Трамп

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные протесты против повышения цен на топливо во Франции говорят о правильности выхода США из Парижского соглашения по климату.

Трамп заявил, что добился «больших успехов» в улучшении состояния окружающей среды в США после выхода Вашингтона из Парижского соглашения в 2017 году, при этом средства американских налогоплательщиков не уходят на «очистку загрязнений в других странах».

По мнению руководителя США, верность его доводов двухлетней давности осознали и во Франции.

«Я доволен, что мой друг Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад​​​. Парижское соглашение ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», — написал Трамп в Twitter.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.

Напомним, массовые протесты движения «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Акции сопровождались масштабными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами. В ходе демонстраций и беспорядков 133 человека были ранены, четверо — погибли.

Как сообщает «Газета.ру», накануне французский премьер-министр Эдуар Филипп объявил, что в стране вводится мораторий на увеличение налогов на топливо. Ранее правительство Макрона утверждало, что повышение налогов простимулирует разработки в области экологически чистого топлива, а также возобновляемых источников энергии и снизит зависимость страны от нефти.