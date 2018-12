«Желтые жилеты» и Макрон осознали ошибочность Парижского соглашения — Трамп

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные протесты против повышения цен на топливо во Франции говорят о правильности выхода США из Парижского соглашения по климату.

Трамп заявил, что добился «больших успехов» в улучшении состояния окружающей среды в США после выхода Вашингтона из Парижского соглашения в 2017 году, при этом средства американских налогоплательщиков не уходят на «очистку загрязнений в других странах».

По мнению руководителя США, верность его доводов двухлетней давности осознали и во Франции.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....