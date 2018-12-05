Стало известно, когда многоцелевой вертолет Ка-62 пойдет в серию
Москва, 5 декабря.Серийное производство, а также продажа многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
По его словам, в настоящий момент проходят сертификационные испытания машины, которую могут показать на авиасалоне «МАКС» в 2019 году.
«В 2020 году планируем произвести и реализовать четыре машины», — рассказал Богинский журналистам РИА Новости.
Он заявил, что «Вертолеты России» планируют сделать на базе Ка-62 офшорную версию, которая может появиться в 2022-2023 годах, после запуска пассажирской версии.
Напомним, что гражданский вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, а также для выполнения воздушных работ, экстренной медицинской помощи, перевозки грузов на внешней подвеске и внутри кабины.
Воздушная машина совершила первый испытательный полет в мае 2017 года. На ней используется полностью отечественное оборудование.