Стало известно, как россияне относятся к своим начальникам

Москва, 5 декабря. Россияне относятся к своему начальству с уважением и не завидуют ему. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску сотрудников Rabota.ru.

В опросе участвовали 2350 экономически активных граждан России старше 18 лет во всех федеральных округах страны. Об уважении к начальству заявили 47% участников опроса. Завидует своим начальникам лишь 1% респондентов. О безразличии к начальству заявили 19% опрошенных, 6% испытывают к начальникам презрение, 4% — чувство ненависти и 2% — восхищение.

Исследователи отмечают, что уважение к начальнику возрастает пропорционально сроку совместной работы.

«Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали «уважение» в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более 6 лет - в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%», — приводит данные исследования РИА Новости.

Чувство ненависти к руководству от срока совместной работы практически не зависит, отмечают исследователи.