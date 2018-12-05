«Как-то тревожно за демократию»: украинцы высмеяли двойные стандарты для «майданов» во Франции и на Украине

Киев, 5 декабря. Массовые протесты активистов движения «желтых жилетов» в Париже вызвали резкую реакцию французских властей, украинцы высмеяли в соцсетях двойные стандарты для «майданов» во Франции и на Украине.

«Кстати, а где глубокая озабоченность Госдепа и ЕС по поводу происходящих в Париже событий? Там же «кровавый Макрон» гражданское общество разгоняет водометами и слезоточивым газом. И постоянно происходят избиение «онижедетей». Когда там Макрон будет подписывать соглашение о досрочных президентских выборах? Как-то тревожно за демократию», — написал в соцсети Facebook украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Некоторые пользователи отметили, что французские власти поддерживали Майдан на Украине, но по отношению к акциям протеста в Париже они заняли противоположную позицию.

«Удивляюсь жесткой реакции на эти события французских властей, которые обзывают этих прекрасных людей в желтых жилетках бандитами и мародерами», — написала адвокат Татьяна Монтян, отметив, что французские власти были в восторге от «великого украинского народа, который сверг тирана Януковича».

Журналист Дмитрий Василец выразил мнение, что протесты в Париже подогреваются извне. По его мнению, к такому развитию событий привели заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости формирования свободной от НАТО армии Евросоюза. Нашлись пользователи, которые увидели в происходящих протестах «конец Макрона» и признаки царящего в Евросоюзе «разброда».

Движение «желтых жилетов» выступает против повышения цен на бензин. Массовые протесты начались во Франции 17 ноября. В результате охвативших Париж беспорядков задержаны 412 человек, 133 человека получили ранения.

После нескольких недель протестов французские власти пошли на уступки, сообщает Газета.ru. Во Франции объявлено о введении моратория на повышение цен на топливо, который будет действовать полгода.