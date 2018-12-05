На Камчатке тело ребенка обнаружено в запертой стиральной машине — СК

Елизово, 5 декабря. В СУ СК РФ по Камчатскому краю проводят проверку по факту обнаружения тела 9-летнего мальчика в закрытой стиральной машине.

Труп ребенка был найден в собственном доме. По словам матери, она нашла тело вечером, вернувшись с работы, до этого мальчик находился в квартире один.

«Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК РФ по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела 9-летнего мальчика в запертой стиральной машинке в Елизовском районе», — сообщают в Следственном комитете.

Как пояснила мать погибшего, несколько лет назад мальчик уже залезал в стиральную машинку. На этот раз он находился дома один, поскольку отец в это время был в командировке за пределами Камчатки. Входная дверь квартиры была закрыта изнутри.

Причина смерти ребенка будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что в Магаданской области пятилетняя девочка, оставшись дома одна, задохнулась после того, как забралась в стиральную машину.