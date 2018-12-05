Израиль намерен экстренно созвать заседание Совбеза ООН

Тель-Авив, 5 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для осуждения ливанского движения «Хезболла».

Ранее в Тель-Авиве обвинили «Хезболлу» в строительстве тоннелей, которые ведут на территорию Израиля и начали операцию по их разрушению, назвав действия, приписываемые «Хезболле» «актом агрессии».

«Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения «Хезболлы», — сообщил Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что обсуждал введение новых санкций против ливанского движения с госсекретарем США Майком Помпео и планирует провести подобные переговоры с представителями других стран, а также генеральным секретарем ООН.

«Хезболла» совершает двойное военное преступление. Они атакуют гражданское население, прикрываясь гражданским населением. Все страны, которым небезразличен мир, должны осудить это громко и внятно», — призвал он.

По мнению Нетаньяху, за действиями «Хезболлы» стоит воля Ирана. Премьер-министр предупредил, однако, что будет считать правительство Ливана ответственным за любую враждебно направленную деятельность с сопредельной с Израилем территории.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Израиль предупредил Москву о начале военной операции «Северный щит» по уничтожению тоннелей, ведущих со стороны Ливана. В данный момент операция заключается лишь в проведении масштабных инженерных работ.