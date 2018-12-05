Бондарев пригрозил США разработкой «уникальных видов» оружия в ответ на заявление Помпео

Москва, 4 декабря. Россия ускорит разработку и принятие на вооружение «уникальных видов» оружия в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, Россия выступает за сохранение и соблюдение ДРСМД.

«В случае расторжения договора американцами мы будем вынуждены ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия», — заявил Бондарев в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что США приводят вымышленные аргументы, обвиняя Россию в нарушениях ДРСМД.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД поскольку Россия якобы нарушает его договоренности. Однако, Трамп не привел никаких подтверждений своих слов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что если США выйдут из ДРСМД, то Москва будет считать это «большим упущением», сообщала «Газета.ru».

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву «вернуться к выполнению ДРСМД» в течение двух месяцев, иначе США приостановят свои обязательства по договору.

Cенатор Алексей Пушков считает, что заявление Помпео является «технологией США по выходу из договора».