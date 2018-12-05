Крым вошел в «пятерку» самых популярных направлений на Новый год

Москва, 5 декабря. В нынешнем году Крым впервые вошел в топ-5 мест, куда россияне стремятся на новогодние праздники.

Транспортная доступность полуострова сделала его одним из самых популярных направлений среди отечественных туристов. Такое мнение высказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов — его слова приводят «Известия».

«Это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового пассажирского терминала в аэропорту Симферополя. Сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил Сафонов.

Руководитель ведомства подчеркнул также, что одной из причин востребованности Крыма выступают доступные цены на размещение в гостиницах и санаториях. Так, число здравниц, работающих круглый год, нынче здесь выросло на 20%, а сам регион вошел в программу Ростуризма «Доступное путешествие», нацеленную на увеличение числа недорогих предложений для внутреннего туризма в России.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в нынешнем году в Крыму побывало рекордное число туристов за весь постсоветский период — с января 2018 года полуостров посетили 6,43 млн человек, причем количество туристов из Украины выросло на 18% по сравнению с 2017 годом.

Отметим, помимо Крыма, в «пятерку» наиболее востребованных направлений на новогодние праздники традиционно вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский и Ставропольский край. Рейтинг был составлен на основании данных о бронировании авиабилетов.