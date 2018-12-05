Госдеп призвал Евросоюз отказаться от «Северного потока — 2»

Вашингтон, 5 декабря. Инцидент в Керченском проливе напомнил Европе, «чем плох» проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель Госдепа США на брифинге для журналистов в Брюсселе.

«Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему «Северный поток — 2» является столь плохой идеей», — заявил представитель Госдепа США.

По его словам, наличие большого количества инфраструктуры в обход Украины из-за строительства «Северного потока — 2», влияет на ослабление средств сдерживания «российской военной агрессии».Также американский чиновник подчеркнул, что Германия стала лучше воспринимать критику «Северного потока — 2» после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». Эксперты считают, что это связано с желанием американского президента Дональда Трампа продавать на европейском рынке сжиженный природный газ, который по стоимости дороже российского.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС), а также возможная преемница канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбаур назвала отказ от «Северного потока — 2» слишком радикальным, поскольку Германия покупала газ у СССР даже во время холодной войны, сообщают «Известия».

По словам директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, Европа будет покупать российский газ, поскольку он выгоден для нее. В беседе с Федеральным агентством новостей Иванов подчеркнул, что Москва предлагает очень выгодные условия покупки газа, а также показывает настроенность российской стороны на долгое сотрудничество.

По словам немецкого политолога Александра Рара, Германия не сможет отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», поскольку сильно пострадает ее имидж. Он подчеркнул, что большинство европейцев считают строительство газопровода коммерческим проектом.

«Немцы уже не могут отказаться от «Северного потока», ведь они полностью потеряют лицо», — подчеркнул Рар в в эфире канала UkrlifeTV.

Напомним, «Северный поток — 2» — газопровод, который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год на двух магистральных нитках. Киев требует отменить строительство газопровода, поскольку опасается лишиться транзита российского газа в Европу через территорию Украины.