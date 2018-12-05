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Тимошенко назвали «оборотнем» и предсказали восстановление мира в Европе

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Тимошенко назвали «оборотнем» и предсказали восстановление мира в Европе

Киев, 5 декабря. Издание Politico включило депутата Верховной рады Юлию Тимошенко в список людей, которые будут формировать политическую жизнь Европы в следующем году.

Эксперты разделили вошедших в список людей на «мечтателей», «деятелей» и «подрывников». Юлия Тимошенко заняла пятую строчку в рейтинге «оборотней». Ее политические амбиции составители списка связали с будущим Украины и всей Европы.

«Если она победит, ей удастся прекратить войну с Россией. Ответственность за восстановление мира в Европе будет в ее руках», — сообщает Politico.

Эксперты издания также считают, что в случае избрании Тимошенко президентом Украины будут переписаны и отношения России с Западом.

Президентские выборы на Украине стоятся 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко считается основным претендентом на президентский пост, по данным опросов, за нее готовы проголосовать 14,7% украинцев. Вторым в рейтинге стал шоумен Владимир Зеленский (9,4%), действующий президент Украины Петр Порошенко занимает лишь третье место (6,2%).

Автор: Алексей Громов
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