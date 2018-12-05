Новейшее оружие РФ спасает США от гибели ― эксперт

Москва, 5 декабря. Стоящие на вооружении России торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» способны уничтожить США, делая тем самым бессмысленной ядерную войну и спасая от гибели американский народ. Такое мнение озвучил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков в своей статьей, опубликованной в «Военно-промышленном курьере».

Как объяснил эксперт, создание противовеса, который остановит агрессора от реализации своих замыслов еще на стадии планирования, является по-настоящему пацифистской позицией.

«Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара», ― подчеркнул Сивков.

Эксперт отметил, что разговоры о возможной «Третьей мировой войне» имеют под собой почву, а планы США выйти из договора о РСМД демонстрируют, что Вашингтон готовится именно к ядерной войне. Поэтому он указал на важность мер, которые сделали бы ядерную войну бессмысленной.

Напомним, что впервые США обвинили Россию в якобы несоблюдении ДРСМД еще в 2014 году, на что Москва выразила категорическое несогласие и встречные претензии к Вашингтону.

В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп публично заявил о желании выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором потребовал от РФ в течении 60 дней «вернуться к соблюдению ДРСМД», иначе США в одностороннем порядке приостановят свое участие в заключенном договоре. Российская сторона в очередной раз напомнила, что полностью соблюдает договор с момента его заключения.