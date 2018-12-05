Глава МИД Украины рассказал, какую санкцию считает лучшей против России

Киев, 5 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что остановка проекта «Северный поток — 2» стала бы «лучшей санкцией» против России. Заявление прозвучало по итогам министерских переговоров НАТО в Брюсселе.

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2», и о том, что это была бы лучшая санкция против России, так же как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран», — заявил Климкин.

По словам министра, ограничиться персональными санкциями против руководства береговой охраны или российского флота в ситуации с инцидентом в Керченском проливе нельзя.

Ранее Газета.ru сообщала, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о возможности сокращения поддержки Украины в случае выхода Германии из проекта «Северный поток — 2».Маас подчеркнул, что реализация проекта не прекратится без участия немецкой стороны, но в случае выхода из него Германии не останется тех, кто бы выступал за альтернативный транзит газа по территории Украины.