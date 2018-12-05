Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на дежурство в ВС РФ

Москва, 5 декабря. Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках.

Личный состав подразделений, в которые поступило новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности, приобретя необходимые знания и навыки, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Отметим, что Вооруженные силы РФ стали оснащать такими комплексами с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений.

Как сообщают «Известия», комплекс «Пересвет» может, предположительно, решать задачи противовоздушной и противоракетной обороны, а не только поражать легкобронированную технику.