Пентагон предположил, что главарь ИГ прячется в пустыне

Вашингтон, 5 декабря. Главарь террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, возможно, все еще жив и скрывается где-то в пустыне у реке Евфрат. Такую версию выдвинул выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Об этом Маккензи заявил, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената. По его мнению, главарь ИГ, вероятно, тратит все силы и средства на то, чтобы остаться в подполье.

«Думаю, что он (аль-Багдади ― Прим. ФАН) ― очень напуганный человек, спасающийся бегством где-то в пустыне у реки Евфрат», ― предположил Маккензи.

Отметим, что достоверных сведений о судьбе главаря террористов нет. Последний раз он появлялся публично летом 2014 года, когда объявил о создании так называемого «халифата». В СМИ неоднократно появлялись сообщения о его тяжелых ранениях после авианалетов и даже несколько раз ― о его ликвидации. Предложение властей США о награде в 25 миллионов долларов за информацию, которая позволит поймать аль-Багдади все еще остается в силе.

Напомним, что возглавляемая аль-Багдади террористическая группировка ИГ была успешно разгромлена на территории Сирии усилиями ВКС России и подразделений сирийской армии. Разрозненные остатки сил террористов все еще действуют в отдельных регионах Ближнего Востока, время от времени совершая нападения на военных и мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.