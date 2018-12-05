МИД ДНР: ВСУ могут применить химоружие в зоне конфликта

Донбасс, 5 декабря. Вооруженные силы Украины могут применить химическое оружие в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявила во время встречи Контактной группы в Минске глава МИД ДНР, полпред республики в Контактной группе Наталья Никонорова.

По ее словам, руководство ДНР опасается провокаций со стороны ВСУ. Она подчеркнула, что по данным разведки украинские военные могут использовать химическое оружие в зоне конфликта, чтобы обвинить в этом республики.

Никонорова связала возможное применение химоружия в Донбассе в контексте провокаций Киева в районе Керченского пролива.

Ранее о возможной провокации с использованием химоружия в Донбассе заявлял постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая 26 ноября на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщала «Газета.ru».