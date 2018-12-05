Госдеп заявил о «российском вмешательстве» в выборы на Украине

Вашингтон, 5 декабря. Высокопоставленный представитель госдепартамента США обвинил Россию в том, что та «на высоком уровне» вмешивается в президентские выборы на Украине. Стенограмма с его выступлением была распространена ранее пресс-службой Госдепа.

«Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства (в выборы ― Прим. ФАН) на Украине…», ―заявил чиновник.

Он добавил, что госдепартамент США уже оказал «большую практическую поддержку» властям Украины, а также имеет в стране большее представительство, которое якобы помогает повышать кибербезопасность Украины.

Данная стенограмма была распространена пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. Имя чиновника не указано, однако в одном из фрагментов выступления он представляется сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству.