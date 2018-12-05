Посольство России ответило Эстонии на заявление по инциденту в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. Эстонский парламент игнорирует очевидные факты, обвиняя Россию в инциденте в районе Керченского пролива. Об этом заявили в посольстве РФ.

Российские дипломаты, считают, что эстонские политики игнорируют факты, «которые раскрывают подоплеку этой опасной авантюры». В посольстве РФ подчеркнули, что украинский президент Петр Порошенко пытается удержаться в своем кресле на второй срок.

По словам российских дипломатов, парламент Эстонии ни слова не сказал о преступном приказе кораблям ВМС Украины идти в Керченский пролив и не останавливаться.

«Складывается впечатление, что в Киеве были готовы принести в жертву экипажи всех трех судов, лишь бы возложить вину на российскую сторону», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что требования наказать Россию бесперспективны.

Напомним, 4 декабря, в понедельник, парламент Эстонии на заседании осудил действия России в Керченском проливе, назвав их «нападением на украинские корабли» и «захватом украинских моряков».

25 ноября три украинских корабля нарушили границу России в Черном море. Они игнорировали требования российских пограничников и совершали опасные маневры. Корабли были задержаны, экипажи судов обвиняются в нарушении государственной границы России, суд арестовал украинских моряков на два месяца. Ранее стало известно, что среди задержанных есть два курсанта, которых отправили на стажировку от военного училища.