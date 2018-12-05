Пушков назвал заявление Помпео «технологией выхода США из ДРСМД»

Москва, 5 декабря. Выдвинутые США требования «вернуться к соблюдению ДРСМД» в течение 60 дней по сути являются технологией по выходу США из договора. С таким заявлением выступил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором призвал Россию вернуться к соблюдению Договора РСМД в течение следующих 60 дней. В противном случае, по его словам, США приостановят свои обязательства в рамках ДРСМД.

«Ультиматум Помпео ― это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», ― заявил Пушков.

В Совете Федерации РФ напомнили, что Россия исправно соблюдала Договор РСМД все время его действия. Тем не менее, Москва готова вести равноправный диалог с Вашингтоном, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, однако, как заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, никакие уступки, кроме взаимные, неприемлемы.