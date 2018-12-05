Два задержанных в Керченском проливе украинских моряка оказались курсантами

Москва, 5 декабря. Два украинских моряка, задержанных во время провокации ВМСУ в Керченском проливе, оказались курсантами. Их направили на стажировку от училища. Об этом заявила московский омбудсмен Татьяна Потяева.

Омбудсмен посетила их в СИЗО «Лефортово». Потяева подчеркнула, что данная тема ее очень потревожила. В беседе с журналистами РИА Новости, она рассказала, что попросит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову переговорить на эту тему с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

«Я попрошу Татьяну Москалькову обговорить с уполномоченным на Украине вопрос, чтобы их отчисление из училища не состоялось», — подчеркнула Потяева.

25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу России в Черном море и были задержаны. Возбуждено уголовное дело. Суд Симферополя поместил 24 украинских моряков под стражу на два месяца. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Российские власти назвали инцидент провокацией Киева, сообщала «Газета.ru».

Президент Украины Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение, а также ограничил въезд на территорию Украины для российских мужчин.