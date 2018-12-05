Донбасс: ВСУ ведут обстрел КПП «Станица Луганская», чтобы прекратить его работу

Луганск, 5 декабря. Украинские военные подвергли обстрелу единственный на линии соприкосновения с ЛНР пункт пропуска «Станица Луганская». Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, добавив, что своим обстрелом украинские военные пытаются остановить работу КПП.

Как сообщают представители ЛНР, обстрел КПП «Станица Луганская» идет уже двое суток. Кроме того, после введения в ряде регионов Украины военного положения, подразделения ВСУ были приведены в боевую готовность. Это также оказывает влияние на уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, режим военного положения Украина ввела после инцидента с нарушением украинскими кораблями военно-морских сил государственной границы РФ. Пограничной службе ФСБ России пришлось силой останавливать нарушителей. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией.