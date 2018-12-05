Вылетевший с МКС инструмент не представляет угрозы для станции — NASA

Вашингтон, 4 декабря. Шестигранный ключ, вылетевший в открытый космос после эксперимента на Международной космической станции, не представляет для нее опасности. Об этом заявил журналистам официальный представитель NASA по вопросам МКС Гэри Джордан.

По его словам, инструмент был «ненадежно закреплен» после эксперимента в шлюзовой камере японского модуля модуля «Кибо». Инцидент произошел 30 ноября.

В беседе с ТАСС Гэри Джордан подчеркнул, что инструмент не представляет опасности для МКС.

«На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции», — рассказал Джордан корреспонденту ТАСС.

Он подчеркнул, что станция оснащена достаточным количеством запасных инструментов.

Ранее космический корабль «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, американкой Энн Макклейн, а также канадцем Давидом Сен-Жаком достиг МКС. Стыковка со станцией произошла 4 декабря в 20.33. Экипаж должен провести на орбите 194 дня, сообщают «Известия».