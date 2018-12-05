Госдеп призвал Россию отпустить задержанных украинских моряков

Вашингтон, 5 декабря. Высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», если она не отпустит украинских моряков, задержанных в результате провокации Украины в Керченском проливе.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», ― заявил неназванный чиновник Госдепа.

Его слова приводятся в стенограмме, распространенной внешнеполитическим ведомством США. Имя представителя Госдепа в ней не указано, но в одном из фрагментов выступления он представляется сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству.

В свое речи представитель Госдепа еще раз озвучил позицию США по инциденту в Керченском проливе, назвав его «актом агрессии».

Напомним, 25 ноября ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе — три корабля украинских Военно-морских сил опасно маневрировали вблизи берегов Крыма и были задержаны российскими пограничниками. На кораблях был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ.