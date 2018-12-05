Эксперт рассказал, как защитить «умные» бытовые устройства от хакеров

Москва, 5 декабря. «Умные» бытовые устройства, подключенные к Интернету, могут быть взломаны хакерами. Специалист школы информационной безопасности HackerU из Израиля рассказал журналистам, как не стать жертвами киберпреступника.

По словам специалиста школы HackerU Алексея Гришина некоторая «умная» техника может после атаки начать наносить физический урон своему владельцу, другая — совершать покупки в интернет-магазине без ведома владельца. Кроме того, после взлома «умные» гаджеты могут разослать интимные фотографии в Сеть, нанеся репутации большой вред, рассказал специалист.

В беседе с телеканалом «360», Алексей Гришин рассказал, как обезопасить себя и свои данные не отказываясь от использования устройств из «умного» дома.

По его словам, в первую очередь необходимо установить ограничение к домашним сетям Wi-Fi, а также менять пароль раз в полтора-два месяца. Кроме того, все устройства необходимо обновлять. Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении.

Также специалист советует придумывать к каждому устройству уникальный пароль. Несмотря на то, что это неудобно, эксперт подчеркнул, что такая политика безопасности существенно снижает риски.