МИД Украины надеется на усиление присутствия НАТО в Черном море

Киев, 5 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море. Об этом он заявил в ходе брюссельской встречи министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии.

«Всем понятно, что НАТО должно усилить свое присутствие в регионе Черного моря. Каким образом это будет делаться – это вопрос дальнейшего обсуждения, но про некоторые решения вы услышите в ближайшее время», ― заявил Климкин.

Ранее с призывом направить флот НАТО в Черное море выступил американский сенатор Джон Баррассо. Член Совета Федерации Алексей Пушков уже выступил с резкой критикой этого предложения, напомнив, что появление кораблей НАТО в Черном море приведет лишь к резкому обострению конфликта.

Напомним, что 25 ноября, три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Они взяли курс на Керченский пролив, по пути суда совершали опасные маневры. На требования российских пограничников украинские моряки не реагировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы задержать корабли.