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Хакеры украли тысячи писем республиканцев во время предвыборной компании в Конгресс

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Хакеры украли тысячи писем республиканцев во время предвыборной компании в Конгресс

Вашингтон, 5 декабря. Хакеры взломали компьютеры руководства Национального комитета Республиканской партии и украли тысячи писем. Об этом сообщают американские журналисты.

Инцидент произошел во время предвыборной кампании в Конгресс США. По данным газеты Politico, хакеры на протяжении нескольких месяцев имели доступ к компьютерам сотрудников комитета, который занимался разработкой стратегии по упрочнению позиции республиканцев в Палате представителей.

Расследованием инцидента занялось ФБР. Отметим, что по данным издания, спикер Палаты представителей Пол Райан, а также лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти не были проинформированы о кибервзломе, пока газета Politico не направила запрос в Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс.

В комитете подчеркнули, что скрывали информацию до окончания собственного расследования. Представители партии подчеркнули, что украденные письма не были опубликованы, кроме того в комитет партии не поступали угрозы о публикации украденных данных.

Автор: Денис Коробейников
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