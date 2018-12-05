Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космодрома Куру

Париж, 5 декабря. Ракета-носитель Ariane 5, несущая на борту два азиатских спутника, успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает компания-оператор Arianespace​​​.

Как сообщается, на орбиту планируется вывести спутники GSAT-11 и GEOKOMPSAT-2A. Первый принадлежит индийской организации космических исследований (ISRO), второй – Корейскому институту аэрокосмических разработок (KARI). Вес спутника GSAT-11 составляет 5,85 тонн, вес второго – 3,5 тонны.

Напомним, что Ariane 5 является европейской ракетой-носителем, предназначенной для выведения грузов на низкую околоземную орбиту. Ее запуски проводятся с космодрома Куру во Французской Гвиане, где расположен Гвианский космический центр. На разработку Ariane 5 были потрачены примерно десять лет и около 7 миллиардов долларов.