Новый худрук МХАТ пообещал сохранить верность российской публике

Москва, 4 декабря. Художественным руководителем МХАТ имени Горького был назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Он уже пообещал продолжить патриотический курс своих предшественников и сохранить верность российской публике.

По словам Боякова, назначение не стало для него неожиданностью: он уже много раз открыто обсуждал судьбу театра с его руководством и лично с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Есть много вещей, которые надо сохранить, есть много вещей, которые нужно сделать. Построить заново», ― приводит слова Боякова телеканал «Царьград».

Он добавил, что уже пообщался с предыдущим руководителем театра Татьяной Дорониной, получив от нее напутственные слова. Бояков подчеркнул, что продолжит ориентироваться на российскую публику, как это было при руководстве Дорониной.