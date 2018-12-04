Сенаторы США заявили о причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашукджи

Вашингтон, 4 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет отношение к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявили американские сенаторы.

По словам республиканца Линдси Грэма, нет ни единого шанса, что убийство Хашукджи произошло без участия наследного принца Саудовской Аравии.

Отметим, что сенаторы общались с директором ЦРУ Джиной Хаспел на закрытом брифинге, посвященному убийству журналисту.

Как ранее сообщала «Газета.ru», саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работающий на Washington Post, пропал 2 октября 2018 года. Последний раз его видели входящим в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Спустя несколько недель саудовские власти признали факт убийства Хашукджи. Эр-Рияд заявил, что журналиста убили после конфликта с сотрудниками консульства. Власти Турции считают, что убийство оппозиционного журналиста было спланировано заранее.