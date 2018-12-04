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Путин проведет встречу с новым составом СПЧ 11 декабря

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Путин проведет встречу с новым составом СПЧ 11 декабря

Москва, 4 декабря Встреча президента России Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека  (СПЧ) состоится 11 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее факт готовящейся встречи подтвердил член СПЧ Игорь Борисов, рассказавший, что встреча Совета запланирована на 11 декабря.

«Встреча с президентом состоится 11 декабря, по крайней мере, так было запланировано», ― приводит РИА Новости слова Борисова​​​.

Песков тоже подтвердил, что 11 декабря пройдет встреча президента с новым составом Совета.

Напомним, что ранее российский лидер подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, председателем которого останется Михаил Федотов. Кроме того, в него войдут председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Автор: Антон Зарубин
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