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Украина опять безосновательно обвинила РФ в «попытке кибератаки»

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Украина опять безосновательно обвинила РФ в «попытке кибератаки»

Киев, 4 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы отразила «очередную попытку» российских спецслужб провести «масштабную кибератаку» на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти. Доказательств причастности России к якобы имевшей место кибератаке представлено не было.

В своем Twitter СБУ написала, что ими якобы была отражена попытка «российских спецслужб» провести кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Никаких данных, подтверждающих причастность российских спецслужб СБУ не привела.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в последние четыре года Украина якобы около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны России. Он также не стал приводить факты, подтверждающие его слова.

Автор: Антон Зарубин
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