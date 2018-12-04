Грызлов покинул переговоры в Минске из-за поведения украинского постпреда ― источник

Минск, 4 декабря. Постоянный представитель России на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Борис Грызлов ушел с заседания контактной группы во время выступления украинского постпреда Евгения Марчука. Как сообщает источник в российской делегации, это было вызвано поведением Марчука, начавшего обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям.

Встреча прошла 4 декабря в Минске, на ней обсуждались вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе.

О том, что Грызлов покинул зал заседания до завершения встречи, ранее заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Как сообщается, это произошло в тот момент, когда украинская сторона начала выступать с заявлением по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. По данным РИА Новости, Грызлов покинул зал заседания, так как данный вопрос никак не связан с минскими договоренностями и ситуацией в Донбассе.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские военные корабли нарушили государственную границу России.

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Корабли ВМСУ были задержаны.