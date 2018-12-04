Обвинения США в адрес РФ о «несоблюдении» ДРСМД ничем не обоснованы ― Джабаров

Москва, 4 декабря. Россия неукоснительно выполняет требования договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а обвинения США в адрес РФ ничем не обоснованы. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он прокомментировал заявлением госсекретаря США Майка Помпео, который пригрозил, что Вашингтон приостановит свои обязательства по Договору РСМД, если Москва не вернется к его выполнению в течение двух месяцев.

«Мы уже все материалы передали США, которые свидетельствуют о том, что мы ни на йоту не нарушили договор», ― сказал Джабаров.

По его словам, США предъявляют России подобные обвинения, чтобы оправдать в глазах остального мира собственный односторонний выход из ДРСМД.

Напомним, что ранее Джабаров заявил о готовности Москвы разместить ракеты в европейской части России, если США в нарушение договора разместят свои ракеты в Европе.