Сирия: в провинции Эс-Сувейда российские специалисты провели гуманитарную акцию

Дамаск, 4 декабря. В сирийской провинции Эс-Сувейда силами российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) была проведена гуманитарная акция. Об этом рассказал глава ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Самма провинции Эс-Сувейда, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», ― сообщил он.

Также, по его словам, в этот вторник состоялась встреча с администрацией одного из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, на которой обсуждалась социально-политическая обстановка и ряд вопросов подготовки к зимнему периоду.

Соломатин добавил, что в Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. На 3 декабря этого года амнистированы 14 732 человека.