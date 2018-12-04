СМИ узнали о планах Константинополя полностью подчинить украинскую автокефальную церковь

Москва, 4 декабря. Вселенский патриархат Константинополя разработал устав для «единой поместной украинской церкви», который не предполагает предоставление автокефалии. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на текст документа.

Согласно тексту документа, устав для «единой поместной украинской церкви» не предполагает наличие патриарха и предоставления автокефалии. При этом раскольническая украинская церковная структура будет зависеть от Константинопольской православной церкви. Кроме того, украинская церковная структура не будет иметь права на канонизацию святых без разрешения Вселенского патриархата Константинополя, передает «Утро.ру».

Также документ содержит размытые формулировки, благодаря которым Константинополь может получить под свой контроль часть монастырей и храмов на территории Украины, передает «Взгляд».

Стоит отметить, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также две непризнанные церковные структуры.

В октябре синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы, а также заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ и УПЦ заявили, что не признают данное решение, а также объявили о разрыве отношений с Константинополем.