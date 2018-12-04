Решение IAAF о продлении санкций против ВФЛА является «агонией» ― депутат ГД

Москва, 4 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заявила о продлении санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые запрещают российским спортсменам выступать под национальным флагом. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, данное решение является признаком «агонии» западных санкций и говорит о скором восстановлении всех прав российских спортсменов.

По словам Журовой, решение IAAF связано с тем, что Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) еще не полностью восстановлена в правах. Как только РУСАДА будет восстановлена, санкции будут автоматически сняты и ВФЛА.

Депутат напомнила, что в последнее время предъявить какие-либо претензии к российским спортсменам невозможно – они выступают под пристальным надзором, но при этом все равно продолжают побеждать, что лишь доказывает надуманность обвинений в употреблении допинга.

«Наши спортсмены сейчас под таким пристальным вниманием, под лупой рассматриваются, и при этом все равно продолжают выигрывать», ― приводит слова Журовой телеканал «Царьград».

Напомним, что IAAF отказалась восстанавливать статус российской легкой атлетики, продлив отстранение национальной федерации ориентировочно до марта.