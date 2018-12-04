«Никто уже за них не проголосует»: в Раде рассказали о подготовке украинских властей к бегству

Киев, 4 декабря. Киев продолжает брать кредиты у Международного валютного фонда, загоняя Украину в долговую яму. Об этом заявил лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

По его словам, власти Украины с легкостью идут на поводу у МВФ, выполняя любые прихоти и капризы Западных кредиторов. При этом руководству МВФ безразлична судьба денежных средств, которые выделяются Киеву даже с учетом того, что большая часть денег осядет в карманах коррумпированной верхушки. В преддверии выборов украинские власти пытаются «нагрести» как можно больше денег, чтобы вывести их на зарубежные счета и сбежать из Украины.

«Власти так торопятся, потому что знают — они проиграют, никто уже за них не проголосует после всего, что они сделали со страной и людьми», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что украинцам уже приходиться расплачиваться за действия властей псевдореформами, повышением тарифов, а также полным уничтожением экономики Украины. По его словам, в этой ситуации украинский народ стал «разменной монетой» и «кредитным обязательством», передает «Утро.ру».