Грызлов предупредил жителей Донбасса об опасности из-за введения военного положения на Украине

Минск, 4 декабря. Киев пытается намеренно ухудшить гуманитарную ситуацию в Донбассе и поставить под угрозу жизни мирных жителей. Об этом, комментируя введение военного положения в 10 областях Украины, заявил представитель РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов после заседания в Минске.

«Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, — негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — отметил Грызлов.

Он отметил, что в нынешних условиях за соблюдением режима прекращения огня, который регулярно нарушают ВСУ, необходим особый контроль.

Грызлов рассказал и о том, что Киев намеренно усложняет процесс обмена пленными, полностью подрывая минские соглашения. По мнению представителя РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе, введением военного положения президент Украины Петр Порошенко увеличил пропасть между Киевом и Донбассом, отмечает «Парламентская газета».