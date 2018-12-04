Порошенко вновь заявил о «росте угрозы» со стороны РФ

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о «росте угрозы со стороны России». Такое заявление украинский президент сделал во время очередной предвыборной поездки по стране.

«Ситуация очень не простая, и угроза со стороны России постоянно растет», ― заявил Порошенко на встрече с преподавателями и студентами вузов Прикарпатья, еще раз «окончательно попрощавшись» с «советской империей».

По мнению экспертов, Порошенко таким образом обращается к западным странам, пытаясь добиться от них вмешательства в отношения России и Украины.

«Всё это очень искусственно и напоминает некую истерику, но регулируемую. Порошенко её закатывает и ждёт, что кто-то на это отреагирует, пожалеет его и пришлёт морской флот США», ― приводит RT слова старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Напомним, что на прошлой неделе Порошенко выступал с аналогичной речью в Чернигове и Хмельницком.