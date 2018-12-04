В «Юнармии» предложили альтернативу скандальному «письму отцу на фронт»

Москва, 4 декабря. В программе курса «Литературное чтение» для четвертого класса родители петербургских школьников обнаружили домашнее задание «письмо отцу на фронт»: во многих семьях отказалась выполнять его, в других — выполнили жуткое задание за детей.

Как можно скорректировать показавшееся многим неэтичным задание, чтобы и не травмировать ребенка, и вдохновить его интересоваться историей, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал начальник главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Роман Романенко.

«Думаю, такие проекты должны существовать, просто их надо правильно преподносить ребятам, – объяснил ФАН Роман Романенко. – Здесь, возможно, не подумали и потому так неправильно назвали это письмо. У «Юнармии» есть совместный проект с уполномоченным по правам ребенку – «Письмо солдату», и у нас получился уже целый сборник писем солдатам всех эпох, в том числе, адресованные тем, кто воюет сейчас».

Более щадящий и логичный вариант патриотического задания на похожую тему предлагает и центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А».

«На День Победы в режиме интерактивной площадки мы устраиваем полевую почту, – рассказал ФАН руководитель центра Тимур Черепнин. – Ребятам предлагается свернуть своими руками фронтовой конверт, мы ставим на него настоящую фронтовую печать – все как тогда. Кому они пишут? Дедушкам и прадедушкам. Из всех эпох, по нашим наблюдениям, самый большой интерес у молодежи к Великой Отечественной войне: она у нас еще на расстоянии вытянутой руки. У нас стало важно изучать историю предков, знать их, гордиться ими, ставить их на почетное место. В этом году по Москве прошел «Бессмертный полк», и каждый мог рассказать о человеке, чей портрет он нес с собой. Поэтому когда мы предлагаем «написать письмо», мы советуем адресовать его не абстрактному солдату, а своему же деду, который воевал на Курской дуге или погиб под Ржевом. Вот это связывает нас, а если его обрубить – получится Иван, не помнящий родства».

«Юнармия» и «Гарнизон» 4 декабря официально объявили о старте нового патриотического проекта для молодежи «Юнармейский исторический десант», получившего президентский грант этого года. Общероссийское движение реконструкторов поможет юнармейцам научиться вести уроки «живой истории» для учащихся 5-10-х классов в школах, кадетских классах и училищах. Образовательный эксперимент пройдет на базе 50 образовательных организаций в восьми субъектах России.