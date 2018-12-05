Сирия, 5 декабря. Турция разорвала соглашение с США о совместном патрулировании территорий на северо-востоке Алеппо. В рядах SDF**** в юго-восточной части Дейр-эз-Зора вспыхнул вооруженный конфликт. Бандгруппы ИГ1 совершили два нападения на объекты курдов к северу от Хаджина, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов «Джебхат ан-Нусры»1*** и ее союзников на юго-востоке Идлиба.

Курды: утверждают, что вернули часть позиций к северу от Хаджина, отбросив бандформирования ИГИЛ1 к окраинам этого города; потеряли одного из своих бойцов раненым из-за вспыхнувших в Дейр-эз-Зоре междоусобиц внутри SDF; лишились нескольких радикалов во время новых нападений ополченческих отрядов арабов в провинции Ракка.

Международная коалиция: направила отряды курдов к поселению Багуз Фаукани, надеясь целиком восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): устроило взрыв и провело обстрел объектов SDF к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Армия Турции: использует беспилотники в Африне для выявления позиций и отслеживания деятельности остатков YPG; разорвала соглашение с США о совместном патрулировании территорий в предместьях Манбиджа.

Провинция Алеппо

По информации местного канала в Twitter (@24Aleppo), турецкие военные задействуют беспилотники для выявления позиций и отслеживания деятельности остатков Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Кимар, расположенного к югу от Африна на северо-западе провинции Алеппо. Отметим, что в последние месяцы курды не прекращают нападения на объекты войск Турции и подконтрольных Анкаре бандгрупп боевиков на территории данного кантона.

Турецкая сторона разорвала соглашение о совместном с армией США патрулировании территорий в окрестностях Манбиджа к северо-востоку от Алеппо, где пролегает линия разграничения сил курдов и союзных Анкаре бандформирований Сирийской свободной армии (ССА)**, передает информагентство Anadolu. Поводом стало очередное нарушение договоренностей американскими вооруженными силами, которые в одностороннем порядке выставили новый пост мониторинга на линии фронта без согласования с Анкарой. Согласно условиям сделки, Пентагон также должен был обеспечить выход курдских Демократических сил Сирии (SDF) из Манбиджа еще летом этого года, что также было проигнорировано Соединенными Штатами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным курдского источника в сети Twitter (@VivaRevolt), бандгруппам «Демократических сил» при помощи авиации западной коалиции удалось вернуть часть недавно утраченных территорий на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что они продвинулись вплоть до северных окраин города Хаджин. Кроме того, командование войск США направило дополнительные отряды SDF к поселению Багуз Фаукани в надежде восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы, захваченным джихадистами «Исламского государства» в прошлом месяце.

Боевики ИГИЛ тем временем продолжают деятельность, направленную на снижение уровня боевого духа и темпов наступления курдских радикалов в районе к северу от «Хаджинского кармана». Для этого террористы провели взрыв в городе Хараедж и обстреляли опорные пункты «Демократических сил» на окраине Эль-Кишмы из минометов. По данным Telegram-канала Directorate 4, исламистами было уничтожено несколько бойцов SDF.

Источники портала Euphrates Post сообщают о вооруженных конфликтах внутри «Демократических сил» к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате на одном из постов недалеко от Аль-Бахры в ходе перестрелок был тяжело ранен в голову один из курдских бойцов. Сведения о причинах очередных междоусобных стычек в рядах SDF уточняются.

Провинция Идлиб

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) нанесла несколько ударов по укрепрайонам террористов, в том числе из состава исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», в юго-восточной части провинции Идлиб в ответ на недавние попытки атак джихадистов. По сведениям Masar Press Agency, обстрелам войск САР подверглись объекты вооруженных бандгрупп в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания, Сукейк, Хувейн Аль-Кебир и Таль Марак. Огонь велся преимущественно из ракетных установок и пулеметов. Информации о нанесенных исламистам потерях оппозиционный портал не сообщает.

Провинция Ракка

Ополченческие отряды, поддерживаемые местными арабскими племенами, атаковали курдский патруль на шоссе между Раккой и Ат-Табкой, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Кроме того, очередное нападение на объекты SDF было проведено силами арабов-ополченцев к северу от административного центра провинции — на КПП «Демократических сил» неподалеку от поселения Кальта. Согласно информации источника, в ходе обеих атак курдские бандформирования понесли значительные потери ранеными и убитыми, точные данные о масштабах причиненного им урона еще устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)