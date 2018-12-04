Захарова отреагировала на ультиматум Помпео по ДРСМД

Москва, 4 декабря. Вашингтону прекрасно известно, что Россия неукоснительно соблюдает положения Договора РСМД. Об этом, комментируя заявление государственного секретаря США Майка Помпео, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — отметила дипломат.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по договору о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. В НАТО тем временем заявили, что сохранение договора якобы зависит от России, отмечает «Утро.ру».

Напомним, что российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва строго выполняет все условия Договора РСМД. ВС США в то же время, как рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, относятся к следованию пунктам соглашения весьма безответственно.