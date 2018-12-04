ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot против России

Москва, 4 декабря. Европейский суд по правам человека подтвердил, что не будет пересматривать дело скандально известной панк-группы Pussy Riot против России.

Страсбургский суд отклонил запрос России о пересмотре дела «Мария Алехина и другие против России», решение по которому было принято в июле этого года. Таким образом, отказ ЕСПЧ означает, что ранее вынесенное решение суда по делу Pussy Riot вступает в силу.

«В соответствии со статьей 44 Европейской конвенции о правах человека решение по делу Марии Алехиной и других против России от 17 июля 2018 года действительно является окончательным», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы суда.

Теперь Россия обязана выплатить Pussy Riot в течение трех месяцев более 48 тысяч евро.

Infox.ru напомнил, участники группы Pussy Riot в феврале 2012 года устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемую панк-молебень. Сотрудники полиции задержали участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Столичный суд в августе того же года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Спустя два месяца наказание Самуцевич изменили на условное. Алехина и Толоконникова, попав под амнистию, были освобождены в декабре 2013 года.