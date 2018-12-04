«Шереметьево» имени Пушкина: объявлены новые имена российских аэропортов

Москва, 4 декабря. Названы победители конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне выбирали новые названия для 47 аэропортов. Итоги конкурса были оглашены в эфире телеканала «Россия-1».

Московскому аэропорту «Шереметьево» было присвоено имя Александра Пушкина. Аэропорт Симферополя получил имя художника Ивана Айвазовского. Аэропорту Тюмени было присвоено имя Дмитрия Менделеева. Воздушная гавань Воронежа будет носить имя Петра Первого. Аэропорт Волгограда переименован в честь Алексея Маресьева.

При этом окончательное решение в данном вопросе за президентом России Владимиром Путиным, так как именно ему предстоит подписать указ о переименовании российских аэропортов. Новые названия для аэропортов в Архангельске, Нижневартовске и Петербурге будут определены по итогам второго тура.