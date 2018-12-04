Порошенко рассказал о неполноценности Европы без Украины

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает позитивного ответа Европейского союза относительно вступления страны в ЕС. По его словам, Европа без Украины не является полноценной.

«Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом [вступлении Украины в ЕС] заинтересована так же, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», — написал Порошенко в Twitter.

Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, президент Порошенко обещал своим соотечественникам очень скорое вступление в ЕС и европейские условия жизни. Спустя без малого пять лет президент Украины несколько изменил риторику, теперь он все чаще говорит о том, что вступление в ЕС должно произойти до 2030 года.

В Европе, впрочем, заявления президента Украины воспринимают настороженно. В Европейской комиссии, в частности, ранее обратили внимание Порошенко на то, что говорить о вступлении Украины в Европейский союз до 2030 года преждевременно.